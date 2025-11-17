Samsun'da miniklere uygulamalı trafik eğitimi verildi

Ekipleri, benzer eğitimlerin ilçedeki diğer okullarda da devam edeceğini belirterek, "Güvenli trafik bilinci küçük yaşta başlar" mesajını yineledi.

Uygulamalı etkinliklerle desteklenen eğitimlerde minikler, hem eğlenerek öğrendi hem de trafik kurallarına uymanın neden hayati önem taşıdığını pekiştirdi.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verildi.

