Samsun'da miniklere uygulamalı trafik eğitimi verildi
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verildi.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verildi.
Trafik güvenliği bilincinin küçük yaşta kazanılmasının önemine dikkat çeken ekipler, çocuklara trafik kuralları, yaya geçidi kullanımı, emniyet kemerinin önemi ve bisiklet kullanırken alınması gereken tedbirler hakkında bilgi verdi.
Uygulamalı etkinliklerle desteklenen eğitimlerde minikler, hem eğlenerek öğrendi hem de trafik kurallarına uymanın neden hayati önem taşıdığını pekiştirdi.
Ekipleri, benzer eğitimlerin ilçedeki diğer okullarda da devam edeceğini belirterek, "Güvenli trafik bilinci küçük yaşta başlar" mesajını yineledi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.