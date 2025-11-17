Habertürk
Habertürk
        Samsun'da miniklere uygulamalı trafik eğitimi verildi

        Samsun'da miniklere uygulamalı trafik eğitimi verildi

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verildi.

        Giriş: 17.11.2025 - 14:44 Güncelleme: 17.11.2025 - 14:44
        Samsun'da miniklere uygulamalı trafik eğitimi verildi
        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verildi.

        Trafik güvenliği bilincinin küçük yaşta kazanılmasının önemine dikkat çeken ekipler, çocuklara trafik kuralları, yaya geçidi kullanımı, emniyet kemerinin önemi ve bisiklet kullanırken alınması gereken tedbirler hakkında bilgi verdi.

        Uygulamalı etkinliklerle desteklenen eğitimlerde minikler, hem eğlenerek öğrendi hem de trafik kurallarına uymanın neden hayati önem taşıdığını pekiştirdi.

        Ekipleri, benzer eğitimlerin ilçedeki diğer okullarda da devam edeceğini belirterek, "Güvenli trafik bilinci küçük yaşta başlar" mesajını yineledi.

