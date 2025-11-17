Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da 1 kişinin pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adliyede

        Samsun'un merkez Atakum ilçesinde 1 kişinin pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 15:04 Güncelleme: 17.11.2025 - 15:04
        Samsun'da 1 kişinin pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adliyede
        Samsun'un merkez Atakum ilçesinde 1 kişinin pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Akalan Mahallesi'nde Gökhan Güney'in çekici üzerindeki araçta pompalı tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan M.S, M.T, B.K. ile Ö.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

        Akalan Mahallesi'nde dün, arkadaş oldukları öğrenilen Gökhan Güney (24), M.S. (24), M.T. (23), B.K. (23) ile Ö.A. (22) arızalanan 41 ASK 177 plakalı cip için çekici çağırmıştı.

        Çekiciye alınan araçtan seyir halindeyken bağrışma ve silah sesi gelmesi üzerine çekicinin sürücüsü, Toybelen Mahallesi'nde aracı durdurmuş, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

        Pompalı tüfekle vurulduğu belirlenen Gökhan Güney, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Araçta bulunan M.S'nin polis ekiplerine elindeki tüfeğin sehven ateş aldığını beyan ettiği öğrenilmişti. Araçta 2 pompalı tüfek ve 1 tabanca ele geçirilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

