Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da LÖSEV farkındalık etkinliği düzenlendi

        Samsun'da Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın (LÖSEV) sağlıklı yaşam ve kanser farkındalığını artırmaya yönelik anaokulundan lise son sınıfa kadar yürüttüğü "İnci Projesi" kapsamında gösteri sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 22:48 Güncelleme: 17.11.2025 - 22:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da LÖSEV farkındalık etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'da Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın (LÖSEV) sağlıklı yaşam ve kanser farkındalığını artırmaya yönelik anaokulundan lise son sınıfa kadar yürüttüğü "İnci Projesi" kapsamında gösteri sunuldu.

        Atakum Koleji gönüllü öğrencileri tarafından Ata Sahne Merkezi'nde düzenlenen programda, LÖSEV tanıtım videolarının ardından lösemiyi yenerek hayata tutunan minik LÖSEV kahramanları gösterisi sunuldu, Ata Sanat Müzik Akademisi Orkestrası Şefi Mikail Turan ve LÖSEV’in Hayat Bağları Kadın Korosu'nun hazırladığı konser dinleyiciyle buluştu.

        Etkinlikte, LÖSEV'in çalışmalarına da dikkat çekildi.

        LÖSEV Samsun Koordinatörü Ferhan Taşkınsu, AA muhabirine, dayanışmanın ve birlikte mücadelenin önemli olduğunu söyledi.

        Yapılan etkinliklerle amaçlarının geniş bir topluluğa hitap edebilmek olduğunu dile getiren Taşkınsu, "Sağ olsun Samsun halkı da bu anlamda bizleri destekledi. 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalığımızı artırdığımızı düşünüyoruz." dedi.

        İyileşmiş hastalardan Saniye Demet de kanser hastalığını yendiğini ve şimdi destek olmak için programa katıldığını dile getirerek, "Bugün, birkaç aydır üzerinde çalıştığımız program için buradayız. Bir koromuz var, iyileşen anneler ve iyileşen kadınlar birliğiyle birlikte çalışıyoruz. Eğlenceli ve güzel vakit geçirmek için buradayız. Çok heyecanlıyım, ilk defa bu kadar kalabalığın önüne çıkacağım. Daha önce hiç bu kadar büyük bir topluluğa hitap etmemiştim. Sahne çok güzel bir şey ama aynı zamanda çok heyecan verici. Bu yüzden LÖSEV'e, bize böyle güzel heyecanlar yaşattığı için çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CANLI | HT Spor Açık Oturum - Bahis Soruşturması
        CANLI | HT Spor Açık Oturum - Bahis Soruşturması
        Baba Böcek de hayatını kaybetti
        Baba Böcek de hayatını kaybetti
        Hem suçlu hem pişkin!
        Hem suçlu hem pişkin!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "İspanya maçı bir test maçı olacak!"
        "İspanya maçı bir test maçı olacak!"
        Karadağ'dan Türkiye'yle vizesiz seyahat açıklaması
        Karadağ'dan Türkiye'yle vizesiz seyahat açıklaması
        Yeni detaylar ortaya çıktı! Kanda alüminyum fosfit aranacak!
        Yeni detaylar ortaya çıktı! Kanda alüminyum fosfit aranacak!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        17 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        17 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        İlkler Montella'nın işi!
        İlkler Montella'nın işi!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame!
        Fethiye kıyılarında heyecanlandıran keşif
        Fethiye kıyılarında heyecanlandıran keşif
        Çektiği düğün fotoğrafından izinsiz albüm yaptı! Yargıtay'dan emsal karar!
        Çektiği düğün fotoğrafından izinsiz albüm yaptı! Yargıtay'dan emsal karar!
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
        A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?

        Benzer Haberler

        Cumhuriyetin Işığında 2. Terme Kitap Günleri kapılarını açtı
        Cumhuriyetin Işığında 2. Terme Kitap Günleri kapılarını açtı
        Cezaevinden izinli çıkan şahıs evinde ölü bulundu
        Cezaevinden izinli çıkan şahıs evinde ölü bulundu
        Otomobilde arkadaşını pompalı tüfekle vuran şüphelinin de aralarında olduğu...
        Otomobilde arkadaşını pompalı tüfekle vuran şüphelinin de aralarında olduğu...
        Çekici üzerindeki araçtaki ölüme 1 tutuklama
        Çekici üzerindeki araçtaki ölüme 1 tutuklama
        Genç kadın hırsızlık amacıyla eve girince tutuklandı
        Genç kadın hırsızlık amacıyla eve girince tutuklandı
        Samsun ile Amasya arasında 'toprak krizi' Amasya'nın 500 dönümlük toprak ta...
        Samsun ile Amasya arasında 'toprak krizi' Amasya'nın 500 dönümlük toprak ta...