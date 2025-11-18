Bafra'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde, devrilen motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Tahir S. (22) yönetimindeki 55 ASL 778 plakalı motosiklet, Samsun Sinop kara yolu Fevzi Çakmak Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulans ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
