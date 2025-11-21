Havza Sosyal Hizmet Merkezi, Kavak ve Ladik'te kadına karşı şiddet seminerleri düzenlendi

Havza Sosyal Hizmet Merkezi, Kavak ve Ladik ilçelerinde kamu personeline yönelik kadına karşı şiddet seminerleri düzenlendi.

Havza Sosyal Hizmet Merkez Müdürü Sezen Necla Mutlu Güvendi, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında farkındalık seminerleri yaptıklarını söyledi.

Kavak ve Ladik’te gerçekleştirilen seminere 177 personelin katıldığını belirten Güvendi, "Kadına yönelik şiddetin türleri, erken uyarı işaretleri, yasal başvuru süreçleri ve kurumlar arası iş birliğinin önemi hakkında kapsamlı bilgiler veriyoruz. Düzenlenen seminerlerde kamu çalışanlarına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının şiddetle mücadele politikaları, 6284 sayılı Kanun çerçevesinde sunulan koruyucu ve önleyici hizmetler ile KADES uygulamasının kullanımı da detaylı şekilde anlatıldı. Ayrıca katılımcıların şiddet vakalarında doğru yönlendirme, mağdurlara psikososyal destek sunma ve risk değerlendirme süreçleri konusunda bilinçlendirildi." dedi.

Güvendi, eğitimlerin toplumda farkındalığı artırmak ve kamu kurumlarının koordinasyonunu güçlendirmek olduğunu dile getirdi.