Airsoft tutkunları Samsun'da hafta sonu yapılacak turnuvada buluşacak
Karadeniz Airsoft Derneğince hafta sonu Samsun'un Havza ilçesinde airsoft tutkunlarına yönelik turnuva düzenlenecek.
Karadeniz Airsoft Derneğince hafta sonu Samsun'un Havza ilçesinde airsoft tutkunlarına yönelik turnuva düzenlenecek.
Dernekten yapılan yazılı açıklamada, 5 ilden yaklaşık 50 airsoft sporcusunun katılacağı turnuvanın pazar günü gerçekleştirileceği belirtildi.
Airsoft tutkunlarının Kuşkonağı Korusu'nda airsoft için özel üretilen silahların replikalarıyla gün boyu mücadele edecekleri kaydedildi.
Karadeniz Airsoft Derneği Başkanı Atilla Kaya, airsoftun askeri canlandırma oyunu olduğuna dikkati çekti.
Havza'da düzenleyecekleri turnuva kapsamında yarın akşam alanda kamp yapacaklarını bildiren Kaya, pazar günü de turnuvanın gün boyu süreceğini ifade etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.