        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da park halindeki otomobil yandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 20:30 Güncelleme: 22.11.2025 - 20:30
        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Fazıl Ahmet Paşa Mahallesi 121. Sokak'ta park halinde bulunan 35 DE 1168 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        İtfaiye görevlilerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

