Samsun'da park halindeki otomobil yandı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Fazıl Ahmet Paşa Mahallesi 121. Sokak'ta park halinde bulunan 35 DE 1168 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye görevlilerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
