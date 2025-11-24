Habertürk
        Samsun'da hapis cezasıyla aranan kişi uyuşturucuyla yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir kişinin ikametinde yapılan aramada uyuşturucuyla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 13:18 Güncelleme: 24.11.2025 - 13:18
        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, M.B.'nin (30) adresinde arama gerçekleştirildi.

        Aramada, toplam 8,32 gram sentetik uyuşturucu ile 3 sentetik ecza hap ele geçirildi.

        Ayrıca şüphelinin "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan 16 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

        Gözaltına alınan M.B. işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

