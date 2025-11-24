Samsun'da hapis cezasıyla aranan kişi uyuşturucuyla yakalandı

Ayrıca şüphelinin "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan 16 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir kişinin ikametinde yapılan aramada uyuşturucuyla yakalandı.

