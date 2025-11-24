Habertürk
        Havza'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

        Havza'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

        Samsun'un Havza ilçesinde 24 Kasım Öretmenler Günü kutlandı.

        Giriş: 24.11.2025 - 16:08 Güncelleme: 24.11.2025 - 16:08
        Havza'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Mehmetçik Meydanı'nda Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Buradaki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile sona erdi.

        Etkinlikler kapsamında daha sonra Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde Havza Fen Lisesi tarafından düzenlenen programa geçildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ'un günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın ardından programda şehit öğretmenler anıldı. Şiirlerin okunması, öğrencilerin gösterileri sonrası oratoryo ve müzik dinletisi seslendirildi.

        Programda ayrıca emekliye ayrılan öğretmen Nejdet Yücel'e başarı belgesi Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat tarafından verildi.

        Programa katılan emekli öğretmenlere Kaymakam Ayvat, Başkan İkiz ve Milli Eğitim Müdürü Ertuğ tarafından çiçek takdim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

