Havza'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Programa katılan emekli öğretmenlere Kaymakam Ayvat, Başkan İkiz ve Milli Eğitim Müdürü Ertuğ tarafından çiçek takdim edildi.

Programda ayrıca emekliye ayrılan öğretmen Nejdet Yücel'e başarı belgesi Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat tarafından verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ'un günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın ardından programda şehit öğretmenler anıldı. Şiirlerin okunması, öğrencilerin gösterileri sonrası oratoryo ve müzik dinletisi seslendirildi.

Etkinlikler kapsamında daha sonra Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde Havza Fen Lisesi tarafından düzenlenen programa geçildi.

Buradaki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile sona erdi.

