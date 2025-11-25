Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Vezirköprü maarif korosu konser verdi

        –Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce oluşturulan maarif korosu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 04:30 Güncelleme: 25.11.2025 - 04:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vezirköprü maarif korosu konser verdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        –Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce oluşturulan maarif korosu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla konser verdi.

        Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen konsere Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkan Vekili Mehmet Gülburun, Cumhuriyet Başsavcısı Sadullah Gümüş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, kurum amirleri, öğretmenler ve aileleri katıldı.

        Vezirköprü maarif korosu, Öğretmenler Günü’ne özel hazırladıkları eserleri seslendirerek salonda hem duygulu hem coşkulu anlar yaşattı.

        Kaymakam Özgür Kaya, yaptığı konuşmada, "Öğretmene değer verilmesi gerekiyor. Değer verildiğinde, bir öğretmenin öğrencileriyle neler başarabileceğini burada görüyoruz. İlçemizde 1625 öğretmenimiz var. Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet, hayatta olanlara uzun ömür diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Konserin sonunda, koronun kurulmasına katkı sağlayan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Burak Akça ile Koro Şefi Sertan Turan’a plaket takdim edildi, koro üyelerine de teşekkür belgeleri verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TBMM: Heyet İmralı'yı ziyaret etti
        TBMM: Heyet İmralı'yı ziyaret etti
        "Trump Maduro'yla görüşmeyi planlıyor"
        "Trump Maduro'yla görüşmeyi planlıyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore liderini ağırladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore liderini ağırladı
        Fatih Tekke kötü haberi verdi: Ayağında kırık var!
        Fatih Tekke kötü haberi verdi: Ayağında kırık var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Nefes kesen maçta kazanan Trabzonspor!
        Nefes kesen maçta kazanan Trabzonspor!
        "Tayvan'ın Çin'e iadesi önemli"
        "Tayvan'ın Çin'e iadesi önemli"
        Rusya'dan Avrupa'nın Ukrayna planına kesin ret
        Rusya'dan Avrupa'nın Ukrayna planına kesin ret
        Beşiktaş'a öne geçmek yaramıyor!
        Beşiktaş'a öne geçmek yaramıyor!
        Nüfus 86 milyona dayandı
        Nüfus 86 milyona dayandı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"

        Benzer Haberler

        Samsun'da 9 köpeğin ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
        Samsun'da 9 köpeğin ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
        Samsun'da çöp konteynerinde 9 telef olmuş köpek bulundu
        Samsun'da çöp konteynerinde 9 telef olmuş köpek bulundu
        Samsun'da 9 köpek tabanca ile vurularak öldürüldü, Valilik açıklama yaptı
        Samsun'da 9 köpek tabanca ile vurularak öldürüldü, Valilik açıklama yaptı
        OMÜ Eğitim Fakültesi, Öğretmenler Günü'nü emekli hocalarıyla kutladı
        OMÜ Eğitim Fakültesi, Öğretmenler Günü'nü emekli hocalarıyla kutladı
        Vezirköprü'de 24 Kasım'a özel Maarif Korosu konseri
        Vezirköprü'de 24 Kasım'a özel Maarif Korosu konseri
        Vezirköprü'de emekli öğretmenler için yemek programı düzenlendi
        Vezirköprü'de emekli öğretmenler için yemek programı düzenlendi