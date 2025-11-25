Habertürk
        Samsun Haberleri

        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 25.11.2025 - 14:00 Güncelleme: 25.11.2025 - 14:00
        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik İlkadım, Atakum, Canik, Tekkeköy ve Havza ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Belirlenen adreslerde yapılan aramada, 230 gram sentetik uyuşturucu, 843 uyuşturucu hap, 18 gram esrar, 4 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 hassas terazi ile 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

        Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

