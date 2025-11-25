Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı

Belirlenen adreslerde yapılan aramada, 230 gram sentetik uyuşturucu, 843 uyuşturucu hap, 18 gram esrar, 4 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 hassas terazi ile 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik İlkadım, Atakum, Canik, Tekkeköy ve Havza ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

