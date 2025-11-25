Samsun'da "Turuncuya Boya-Şiddete Sen de Dur De" etkinliği düzenlendi Samsun'un Atakum ilçesinde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, "Turuncuya Boya-Şiddete Sen de Dur De" etkinliği gerçekleştirildi.

Giriş: 25.11.2025 - 16:30

