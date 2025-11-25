Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da "Turuncuya Boya-Şiddete Sen de Dur De" etkinliği düzenlendi

        Samsun'un Atakum ilçesinde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, "Turuncuya Boya-Şiddete Sen de Dur De" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 16:30 Güncelleme: 25.11.2025 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da "Turuncuya Boya-Şiddete Sen de Dur De" etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Atakum ilçesinde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, "Turuncuya Boya-Şiddete Sen de Dur De" etkinliği gerçekleştirildi.

        Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Atakum Şehit Muharrem Kılıç Sosyal Hizmet Merkezi'nce, Yeşilyurt AVM'de kurulan farkındalık standında, kadına yönelik şiddetin görünürlüğünü artırmak amacıyla turuncu renge vurgu yapıldı ve ziyaretçilere bilgilendirici materyaller dağıtıldı.

        Şiddetle mücadelede bireysel farkındalığı artırmaya yönelik kısa yönlendirmeler yer aldı.

        Etkinlik boyunca şiddetin türleri, başvuru mekanizmaları ve destek hatları hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Hafta sonu yağış geliyor!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Hafta sonu yağış geliyor!
        "İleri geri konuşuyordu..." Sokak kan gölüne döndü: 5 kurşun!
        "İleri geri konuşuyordu..." Sokak kan gölüne döndü: 5 kurşun!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Fenerbahçe'de eksikler düşündürüyor
        Fenerbahçe'de eksikler düşündürüyor
        İran’ın “İnsansı Robot” skandalı
        İran’ın “İnsansı Robot” skandalı
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Zelenskiy barış planı için ABD'ye gidecek
        Zelenskiy barış planı için ABD'ye gidecek
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Gemini 3 hamlesi hisseleri yükseltti
        Gemini 3 hamlesi hisseleri yükseltti
        İBB 'Yolsuzluk' iddianamesi kabul edildi
        İBB 'Yolsuzluk' iddianamesi kabul edildi
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt

        Benzer Haberler

        Samsun'da bu yılki gıda denetimlerinde işletmelere 20 milyon lirayı aşkın c...
        Samsun'da bu yılki gıda denetimlerinde işletmelere 20 milyon lirayı aşkın c...
        Suat Çakır: "Samsunspor olarak, İzlanda'dan Avrupa lideri olarak dönmek ist...
        Suat Çakır: "Samsunspor olarak, İzlanda'dan Avrupa lideri olarak dönmek ist...
        Samsun'da ölü bulunan 9 köpekten alınan doku örnekleri teste gönderildi
        Samsun'da ölü bulunan 9 köpekten alınan doku örnekleri teste gönderildi
        Samsunspor, Breidablik maçı hazırlıklarını tamamladı
        Samsunspor, Breidablik maçı hazırlıklarını tamamladı
        Havza'nın kırsal mahallerine 9 yeni köy fırını kazandırılıyor
        Havza'nın kırsal mahallerine 9 yeni köy fırını kazandırılıyor
        Samsun'da gıda güvenliği kırmızı çizgi: İşletmelere 20 milyon TL'yi aşan ce...
        Samsun'da gıda güvenliği kırmızı çizgi: İşletmelere 20 milyon TL'yi aşan ce...