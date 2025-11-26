Ladik'te deprem afet deposu açıldı

Depremlerin kendilerine hazırlıklı olmayı hatırlattığını vurgulayan Orhan, "Bu bilinçle Ladik’te afet deposu projemizi hayata geçirmenin heyecanını yaşıyoruz. Ladik Kaymakamlığımız bünyesinde, belediye, hayırsever ve tamamen yerel dinamiklerimizle burası hazırlandı. Depomuzda deprem sonrasında ihtiyaç duyulacak battaniye, jeneratör, arama kurtarma setleri, dayanıklı gıdalar ve içme suyu gibi malzemeler yer alacak. Bizlere destek veren Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal’a, kurumlara, hayırsever vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Ladik Kaymakamı Tuğçe Orhan, açılışta yaptığı konuşmada, 1943 yılında Kastamonu Tosya merkezli depremde çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.