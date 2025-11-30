Habertürk
        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'u konuk edecek

        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'u konuk edecek

        Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 09:44 Güncelleme: 30.11.2025 - 09:44
        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'u konuk edecek
        Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

        Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

        Ligde 13 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve bir mağlubiyet sonucunda 24 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip, haftaya 4. sırada girdi.

        Son oynadığı lig maçında deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Karadeniz temsilcisi, Corendon Alanyaspor'u yenerek üst sıralara tırmanmak istiyor.

        Sakatlıkları süren Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa, Lubomir Satka ile Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan (PFDK) bahis soruşturması kapsamında 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Celil Yüksel, Corendon Alanyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

