Samsun'da kaçak avlanan 200 kilogram midye ele geçirildi

Kentte durdurulan bir minibüste yapılan aramada 200 kilogram midye bulundu. Midyeler, doğal dengenin korunması için yeniden denize bırakıldı.

