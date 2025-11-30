Samsun'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
Samsun'un Alaçam ilçesinde tarlaya devrilen traktörün sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
C.N.B. (51) yönetimindeki traktör, Yenice Mahallesi'nde tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
