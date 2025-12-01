Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:SamsunYeni 19 Mayıs
Hakemler: Kadir Sağlam, Kerem Ersoy, Mehmet Salih Mazlum
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 62 Mendes), Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Emre Kılınç, Holse (Dk. 88 Soner Gönül), Eyüp Aydın (Dk. 62 Soner Aydoğdu), Musaba (Dk. 85 Yunus Emre Çift), Ndiaye (Dk. 62 Moundilmadji)
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima (Dk. 86 Güven Yalçın), Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Fatih Aksoy (Dk. 64 İbrahim Kaya), Makouta, Ruan, Meschack (Dk. 46 Ogundu), Hagi (Dk. 78 Efecan Karaca), Hwang (Dk. 78 Mounie)
Goller: Dk. 15 Musaba (Samsunspor), Dk. 90+1 Güven Yalçın (Corendon Alanyaspor)
Kırmızı kartlar: Dk. 90+3 Mendes (Samsunspor), Joao Pereira (Maç bittikten sonra) (Alanyaspor Teknik Direktörü)
Sarı kartlar: Dk. 38 Emre Kılınç, Dk. Dk. 44 Eyüp Aydın, Dk. 68 Tomasson (Samsunspor), Dk. 48 Ümit Akdağ, Dk. 90+5 Makouta (Corendon Alanyaspor)
SAMSUN
