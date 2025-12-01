Habertürk
        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 22:14 Güncelleme: 01.12.2025 - 22:14
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Stat:SamsunYeni 19 Mayıs

        Hakemler: Kadir Sağlam, Kerem Ersoy, Mehmet Salih Mazlum

        Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 62 Mendes), Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Emre Kılınç, Holse (Dk. 88 Soner Gönül), Eyüp Aydın (Dk. 62 Soner Aydoğdu), Musaba (Dk. 85 Yunus Emre Çift), Ndiaye (Dk. 62 Moundilmadji)

        Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima (Dk. 86 Güven Yalçın), Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Fatih Aksoy (Dk. 64 İbrahim Kaya), Makouta, Ruan, Meschack (Dk. 46 Ogundu), Hagi (Dk. 78 Efecan Karaca), Hwang (Dk. 78 Mounie)

        Goller: Dk. 15 Musaba (Samsunspor), Dk. 90+1 Güven Yalçın (Corendon Alanyaspor)

        Kırmızı kartlar: Dk. 90+3 Mendes (Samsunspor), Joao Pereira (Maç bittikten sonra) (Alanyaspor Teknik Direktörü)

        Sarı kartlar: Dk. 38 Emre Kılınç, Dk. Dk. 44 Eyüp Aydın, Dk. 68 Tomasson (Samsunspor), Dk. 48 Ümit Akdağ, Dk. 90+5 Makouta (Corendon Alanyaspor)

        SAMSUN

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

