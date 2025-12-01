Samsunspor-Corendon Alanyaspor maçının ardından

Trendyol Süper Ligi'nin 14. haftasında deplasmanda Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Corendon Alanyaspor'da yardımcı antrenör Pedro Guerreiro, bir puanı hak ettiklerini söyledi.

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira'nın maç sonu kırmızı kart görmesi nedeniyle Pedro Guerreiro, basın toplantısına katıldı.

Joao Pereira'ya kırmızı kart gösterilmesini eleştiren Pedro Guerreiro, "Hocamız kırmız kart görmüş ama biz neden gördüğünü bilmiyoruz. Maça iyi başlayamadık. Samsunspor ligin en iyi takımlarından biri. Konferans Ligi'nde liderler. Belki o yüzden oyuna iyi başlayamadık. İlk yarı isteğimiz oyunu elde edemedik." dedi.

Guerreiro, ikinci yarıdaki değişikliklerin oyunlarına katkı sağladığını anlatarak, "Daha sonra istediğimiz oyunu sergilemeye başladık. Oyuna giren oyuncularımız da katkıda bulundu. Golü de bulduk. Oyunun son 20 dakikasında kimliğimizi bulduk ve iyi oyun oynamaya başladık. Bir puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye liginin zor olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.