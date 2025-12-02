Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi'nden 3 ülkeye ihracat yapılıyor

        Samsun'un Bafra ilçesinde faaliyet gösteren Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi'nde üretimi gerçekleştirilen ürünler, Almanya, Polonya ve Rusya'ya ihraç ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 20:58 Güncelleme: 02.12.2025 - 20:58
        Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi'nden 3 ülkeye ihracat yapılıyor
        Samsun Valisi Orhan Tavlı yaptığı yazılı açıklamada, Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi'nin tarımsal kalkınmaya ve üretime bereket kattığını belirtti.

        Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi'ndeki son teknoloji modern seralarda topraksız tarım ile yapılan üretim neticesinde istihdam ve ihracatla birlikte milli ekonomiye katma değer sağlandığını vurgulayan Tavlı, "Samsun’a 47 kilometre, havalimanına 60 kilometre, demiryoluna 45 kilometre ve Samsun Limanı’na 45 kilometre mesafede olan Organize Sera Bölgesi'nin toplam alanı 1 milyon 194 bin metrekare olup, 800 bin metrekare bitkisel üretim ve 60 bin metrekare tarımsal sanayi alanından oluşmaktadır. Yatırımcı firmalara yağmursuyu, atık su, içme ve kullanma suyu, yol, kaldırım, aydınlatma, doğalgaz, telekom, fiber internet ve modern paket arıtma tesisi yapılmış şekilde yer tahsisi yapılmıştır." ifadesini kullandı.

        Tavlı, Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi'nin yüzde 85 doluluk oranına ulaştığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Sera Organize Tarım Bölgesi’nde Pure Harvest Tarım Gıda, SE Tarım ve Enerji, BMS Seracılık, Burak Seracılık, Kayran Limli Tarım, ZA Tarım ve Enerji, Bafra Kızılırmak Grup Tarım, Glen Tarım, Eldemirler Seracılık, Rosen Tarım, Green Future Group, Coş-Kar Zirai Aletler, 4K Seracılık, Bafra Yıldız Fide, Üçyıldız Fide ve TT Farm Tarım Ürünleri firmaları olmak üzere toplam 16 firmaya tahsis yapılmıştır. 5 firma üretimde olup, 5 firmada da sera inşaatı çalışmaları devam etmektedir. Üretime başlayan ilk firmalar Almanya, Polonya ve Rusya’ya ihracat yapmaktadır. Tüm işletmeler faaliyete geçtiğinde 1500 kişinin çalışacağı Sera Organize Tarım Bölgesi’nde ağırlıklı olarak kadın istihdamı sağlanmaktadır. Firma çalışanlarının hizmetine sunulmak üzere Bafra Sera OTB Anaokulu ve Kreş projesi çalışmaları devam etmektedir. Proje çalışmaları devam eden ARGE serasında Bafra Dedeli Tarım Meslek Lisesi ve 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencilerine staj imkanı oluşturulması ve bu sayede firmalara kalifiye personel yetiştirilerek istihdama katkı sağlanması hedeflenmektedir. Tarım bölgesinde yenilenebilir enerji kaynakları, sıfır atık ve yeşil OSB kriterlerine uygun şekilde yürütülen çalışmalar neticesinde tam entegre bir Organize Tarım Bölgesi hedefi doğrultusunda ilerlemektedir."

