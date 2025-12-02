Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi'nden 3 ülkeye ihracat yapılıyor

Samsun'un Bafra ilçesinde faaliyet gösteren Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi'nde üretimi gerçekleştirilen ürünler, Almanya, Polonya ve Rusya’ya ihraç ediliyor.

Samsun Valisi Orhan Tavlı yaptığı yazılı açıklamada, Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi'nin tarımsal kalkınmaya ve üretime bereket kattığını belirtti.

Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi'ndeki son teknoloji modern seralarda topraksız tarım ile yapılan üretim neticesinde istihdam ve ihracatla birlikte milli ekonomiye katma değer sağlandığını vurgulayan Tavlı, "Samsun’a 47 kilometre, havalimanına 60 kilometre, demiryoluna 45 kilometre ve Samsun Limanı’na 45 kilometre mesafede olan Organize Sera Bölgesi'nin toplam alanı 1 milyon 194 bin metrekare olup, 800 bin metrekare bitkisel üretim ve 60 bin metrekare tarımsal sanayi alanından oluşmaktadır. Yatırımcı firmalara yağmursuyu, atık su, içme ve kullanma suyu, yol, kaldırım, aydınlatma, doğalgaz, telekom, fiber internet ve modern paket arıtma tesisi yapılmış şekilde yer tahsisi yapılmıştır." ifadesini kullandı.

Tavlı, Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi'nin yüzde 85 doluluk oranına ulaştığını vurgulayarak, şunları kaydetti: