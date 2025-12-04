Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Adreslerde yapılan aramalarda, 2 bin 196 sentetik ecza, 11,50 gram esrar, 7,50 gram sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca ile 44 fişek ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.