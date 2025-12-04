Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        AK Partili Karaaslan'dan Dünya Kadın Hakları Günü mesajı

        AK Parti Samsun Milletvekili ve MKYK üyesi Çiğdem Karaaslan, Türk Kadınının Seçme ve Seçilme Hakkını Elde Etmesinin 91. Yıl Dönümü ve Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 12:55 Güncelleme: 04.12.2025 - 12:55
        Karaaslan, mesajında, Türk kadınının, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, dünyadaki pek çok ülkeden daha önce seçme ve seçilme hakkını elde ettiğini hatırlattı.

        Demokrasi tarihi için 5 Aralık 1934'ün bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Karaaslan, "Seçme ve seçilme hakkıyla kadınlar hem kendi başarı hikayelerini yazmış hem de toplumumuzun ve ülkemizin gelişmesi hedeflerine çok önemli katkılarda bulunmuşlardır. Kadınların her alanda daha fazla söz sahibi olması Türkiye'nin ilerlemesi sürecinde önemli bir itici güç olmuş, demokratikleşmeye çok yönlü ve güçlü katkılar sağlamıştır. Devletimizin kuruluşuna giden yolda verdiğimiz İstiklal Mücadelemizde milletimiz kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle tek yürek olarak cephede ve cephe gerisinde bu mücadeleye güç katmıştır. Bugün de aynı ruhla ve aynı azimle milletimiz bir bütün olarak ülkemizin gelecek yüzyılına mührünü vuracak Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda büyük bir gayretle çalışmaya devam etmektedir. İnanıyoruz ki milletimizin İstiklal Mücadelesini zafere taşıyan kahraman kadınların torunları bugün ülkemizin aydınlık yarınlarının mimarları olacaktır." ifadesini kullandı.

        Karaaslan, güçlü toplum ve güçlü ülke hedefine giden yolda kadınların rolünün çok büyük olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "Bu anlayışla AK Parti iktidarlarımız döneminde son 23 yılda yaptığımız düzenlemelerle ve gerçekleştirdiğimiz reformlarla kadınların siyasette, iş hayatında, akademide, sosyal ve kültürel alanda hak ettiği konuma ulaşması ve güçlü şekilde varlık gösterebilmesi adına önemli çalışmalara imza attık. İktidara geldiğimizde ülkemizde hak ve hürriyetlerin gerçek anlamda kullanılabilmesinin önünü açacak, ayrımcılıkları ve adaletsizlikleri giderecek tarihi nitelikte adımlar attık. İnançları, yaşayışları ve tercihleri nedeniyle ayrımcılığa uğrayan kadınların siyasetten diplomasiye, eğitimden sağlığa tüm temsil makamlarında ve yönetim kademelerinde var olabilmesi ve bu sayede yalnızca kadının değil ülkemizin güçlenmesi için büyük mücadeleler verdik ve başarıya ulaştık. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti iktidarları olarak 'güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum, güçlü Türkiye' şiarı doğrultusunda büyük bir paradigma değişimine imza attık. Emeğiyle, özeniyle ve eseriyle var olan kadınları daha fazla güçlendirme gayretiyle çalıştık. Bugün yükseköğretimde, akademide, yargıda, iş dünyasında, girişimcilikte, her alanda kadınların varlığından ve elde ettikleri başarılardan gurur duyuyoruz."

        Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan savaş, çatışma ve gerilimlerin mağdurunun büyük ölçüde kadınlar olduğuna işaret eden Karaaslan, şunları kaydetti.

        "Soykırımcı İsrail'in Filistin halkına yönelik son 2 yıldaki saldırılarında şehit edilen 70 bin masumun üçte ikisinin kadınlar ve çocuklar olduğu ortadadır. Bu acı gerçek hepimizin gözünün önündeyken Filistin'de işlenen mezalimin henüz sona erdirilememesi tüm dünyanın ortak utancıdır. Kadını siyasetin aktörü olarak gören ve hak mücadelesinde daima kadınların yanlarında olan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Türk Kadınının Seçme ve Seçilme Hakkını Elde Etmesinin 91. yıl dönümünü kutluyor, Dünya Kadın Hakları Günü'nün tüm dünyada hakları için mücadele veren kadınlara güç katmasını temenni ediyorum."

