Samsun'da 315 öğrenciye Siberay kapsamında bilgilendirme semineri düzenlendi
Samsun'unAlaçam ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü, SİBERAY Programı kapsamında öğrencilere yönelik siber farkındalık seminerleri düzenledi.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen eğitimlerle, gençlerin dijital ortamda karşılaşabilecekleri tehditlere karşı bilinç düzeylerinin artırılması hedeflendi.
Program kapsamında Alaçam Meslek Yüksekokulu öğrencilerine ve Alaçam Şehit Kadir Kara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine bilgilendirme yapıldı.
Seminerlerde, siber güvenlik, nitelikli dolandırıcılık, teknoloji bağımlılığı, dijital okuryazarlık ve yasa dışı bahis konuları ele alınarak toplam 315 öğrenciye önemli bilgiler aktarıldı.
