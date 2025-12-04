Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsunspor, Süper Lig'de yarın lider Galatasaray'a konuk olacak

        Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda lider Galatasaray ile karşılaşacak.

        Giriş: 04.12.2025 - 10:07 Güncelleme: 04.12.2025 - 10:07
        Samsunspor, Süper Lig'de yarın lider Galatasaray'a konuk olacak
        Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda lider Galatasaray ile karşılaşacak.

        RAMS Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

        Ligde 14 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve bir mağlubiyet sonucunda 25 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip, haftaya 5. sırada girdi.

        Son oynadığı lig maçında sahasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Karadeniz temsilcisi, lider Galatasaray'dan puan veya puanlar almak istiyor.

        Sakatlıkları biten Olivier Ntcham ve Lubomir Satka'nın haftalar sonra Galatasaray maçında forma giymesi beklenirken tekli çalışmalara başlayan Tanguy Coulibaly'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

        Kırmızı-beyazlı takımda sakatlığı devam eden Afonso Sousa ile Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan (PFDK) bahis soruşturması kapsamında 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Celil Yüksel, Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

