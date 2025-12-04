Samsunspor, Süper Lig'de yarın lider Galatasaray'a konuk olacak

Kırmızı-beyazlı takımda sakatlığı devam eden Afonso Sousa ile Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan (PFDK) bahis soruşturması kapsamında 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Celil Yüksel, Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Sakatlıkları biten Olivier Ntcham ve Lubomir Satka'nın haftalar sonra Galatasaray maçında forma giymesi beklenirken tekli çalışmalara başlayan Tanguy Coulibaly'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

Son oynadığı lig maçında sahasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Karadeniz temsilcisi, lider Galatasaray'dan puan veya puanlar almak istiyor.

Ligde 14 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve bir mağlubiyet sonucunda 25 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip, haftaya 5. sırada girdi.

