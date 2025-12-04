Ladik'te İstihdam ve Kariyer Merkezi mobil aracı hizmet verdi

Samsun Büyükşehir Belediyesi İstihdam ve Kariyer Merkezi mobil aracı Ladik ilçesinde hizmet verdi.

İş arayan vatandaşla iş vereni bir araya getirerek istihdamı artırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesinin bu hizmeti Ladik'te talep gördü.

Ladik Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlandırılan mobil araca başvuru yapan iş arayan vatandaşlar, çok güzel bir hizmet olduğunu söyledi.

Ayrıca başvuru yapan vatandaşlara profesyonel bir özgeçmiş (cv) hazırlanması konusunda da danışmanlık hizmeti verildi.