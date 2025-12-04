Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Alaçam'da iki günde 221 ünite kan toplandı

        Samsun'un Alaçam ilçesinde Türk Kızılay tarafından "Okulumda 'Kan'panya Var" projesi kapsamında iki gün süren kan bağışı etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 09:40 Güncelleme: 04.12.2025 - 09:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alaçam'da iki günde 221 ünite kan toplandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Alaçam ilçesinde Türk Kızılay tarafından "Okulumda 'Kan'panya Var" projesi kapsamında iki gün süren kan bağışı etkinliği düzenlendi.

        Etkinliğin ilk günü Resai Aydın İlkokulunda yapıldı ve 69 ünite kan bağışı alındı.

        İkinci gün Alaçam Cumhuriyet İlkokulunda devam eden kampanyada ise 152 ünite kan toplandı.

        Öğretmenler, veliler ve vatandaşlar kan bağışına büyük ilgi göstererek önemli bir dayanışma örneği sergiledi.

        Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Özdemir, MHP İlçe Başkanı Süleyman Gültepe ve ilçe protokolü kampanyayı ziyaret ederek kan bağışı yaptı ve çalışmalara destek verdi.

        İlçede iki günde toplam 221 ünite kan bağışı alındı. Türk Kızılay iş birliğiyle düzenlenen kampanya ile düzenli kan bağışının önemine dikkat çekildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        "CHP üç S'li bir alanda bocalamakta"
        "CHP üç S'li bir alanda bocalamakta"
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Kız öğrenciye tekmeli yumruklu darp! Okul bahçesinde akran dehşeti!
        Kız öğrenciye tekmeli yumruklu darp! Okul bahçesinde akran dehşeti!
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Maduro'dan Trump ile görüşmesine ilişkin açıklama
        Maduro'dan Trump ile görüşmesine ilişkin açıklama
        Ege ve Akdeniz için sağanak, iç bölgeler için buzlanma uyarısı
        Ege ve Akdeniz için sağanak, iç bölgeler için buzlanma uyarısı
        Kadın ve erkek kalbi arasındaki farklar
        Kadın ve erkek kalbi arasındaki farklar
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Platonik âşık
        Platonik âşık
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Galatasaray'dan suç ihbarı!
        Galatasaray'dan suç ihbarı!
        Tedesco, Advocaat'ı yakaladı!
        Tedesco, Advocaat'ı yakaladı!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Trabzonspor Türkiye Kupası'nda turladı!
        Trabzonspor Türkiye Kupası'nda turladı!

        Benzer Haberler

        Jandarmadan silah ve tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı
        Jandarmadan silah ve tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı
        Başkan Kul, Avrupa Liderler Zirvesi'nde
        Başkan Kul, Avrupa Liderler Zirvesi'nde
        Samsun'un dört tarımsal havzası, Türkiye Yüzyılı'nın üretim gücüne yön veri...
        Samsun'un dört tarımsal havzası, Türkiye Yüzyılı'nın üretim gücüne yön veri...
        Yeşilay Samsun Şube Başkanı Güneş, Terme'de ziyaretlerde bulundu
        Yeşilay Samsun Şube Başkanı Güneş, Terme'de ziyaretlerde bulundu
        Sınıf öğretmeni son yolculuğuna uğurlandı
        Sınıf öğretmeni son yolculuğuna uğurlandı
        Akaryakıt istasyonu faciasında eşini ve iki kızını kaybeden anne ilk kez ko...
        Akaryakıt istasyonu faciasında eşini ve iki kızını kaybeden anne ilk kez ko...