Alaçam'da iki günde 221 ünite kan toplandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde Türk Kızılay tarafından "Okulumda 'Kan'panya Var" projesi kapsamında iki gün süren kan bağışı etkinliği düzenlendi.

Etkinliğin ilk günü Resai Aydın İlkokulunda yapıldı ve 69 ünite kan bağışı alındı.

İkinci gün Alaçam Cumhuriyet İlkokulunda devam eden kampanyada ise 152 ünite kan toplandı.

Öğretmenler, veliler ve vatandaşlar kan bağışına büyük ilgi göstererek önemli bir dayanışma örneği sergiledi.

Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Özdemir, MHP İlçe Başkanı Süleyman Gültepe ve ilçe protokolü kampanyayı ziyaret ederek kan bağışı yaptı ve çalışmalara destek verdi.

İlçede iki günde toplam 221 ünite kan bağışı alındı. Türk Kızılay iş birliğiyle düzenlenen kampanya ile düzenli kan bağışının önemine dikkat çekildi.