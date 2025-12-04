Havza Kaymakamı Ayvat'tan 5. Ana Jet Üs Komutanlığına taziye ziyareti

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve beraberindekiler, Amasya 5. Ana Jet Üs Komutanlığına taziye ziyaretinde bulundular.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Hakim Suat Uçarlı ve beraberindekiler, Gürcistan'da meydana gelen uçak kazası nedeniyle Amasya 5. Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret ederek Üs Komutanı Hava Tuğgeneral Halil Uğur Serin'e taziyelerini ilettiler.

Üs Komutanı Hava Tuğgeneral Halil Uğur Serin tarafından Şeref Salonu'nda ağırlanan Kaymakam Ayvat ve beraberindeki heyet, ziyaret sonunda "Bayraktar Kızılelma" maketi önünde hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Ziyaret ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerler için üzüntülerini ifade ederek, "Bu elim kazada 10 şehit veren Amasya 5. Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret ederek Üs Komutanı Hava Tuğgeneral Halil Uğur Serin'e taziyelerimizi ilettik. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnet ile anıyorum. Rabbim tüm güvenlik güçlerimizin yar ve yardımcısı olsun." dedi.