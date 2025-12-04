Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Havza Kaymakamı Ayvat'tan 5. Ana Jet Üs Komutanlığına taziye ziyareti

        Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve beraberindekiler, Amasya 5. Ana Jet Üs Komutanlığına taziye ziyaretinde bulundular.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 12:25 Güncelleme: 04.12.2025 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havza Kaymakamı Ayvat'tan 5. Ana Jet Üs Komutanlığına taziye ziyareti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve beraberindekiler, Amasya 5. Ana Jet Üs Komutanlığına taziye ziyaretinde bulundular.

        Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Hakim Suat Uçarlı ve beraberindekiler, Gürcistan'da meydana gelen uçak kazası nedeniyle Amasya 5. Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret ederek Üs Komutanı Hava Tuğgeneral Halil Uğur Serin'e taziyelerini ilettiler.

        Üs Komutanı Hava Tuğgeneral Halil Uğur Serin tarafından Şeref Salonu'nda ağırlanan Kaymakam Ayvat ve beraberindeki heyet, ziyaret sonunda "Bayraktar Kızılelma" maketi önünde hatıra fotoğrafı çektirdiler.

        Ziyaret ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerler için üzüntülerini ifade ederek, "Bu elim kazada 10 şehit veren Amasya 5. Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret ederek Üs Komutanı Hava Tuğgeneral Halil Uğur Serin'e taziyelerimizi ilettik. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnet ile anıyorum. Rabbim tüm güvenlik güçlerimizin yar ve yardımcısı olsun." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        Başkentte kontrollü su dönemi
        Başkentte kontrollü su dönemi
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Yanlış kan ölüme götürmüştü! İşte verilen tazminat
        Yanlış kan ölüme götürmüştü! İşte verilen tazminat
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Anne oğul bıçaklandı! Babanın dişleri kırıldı! Komşu değil kâbus!
        Anne oğul bıçaklandı! Babanın dişleri kırıldı! Komşu değil kâbus!
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kazımcan Karataş fırsat iyi değerlendirdi!
        Kazımcan Karataş fırsat iyi değerlendirdi!
        Kız öğrenciye tekmeli yumruklu darp! Okul bahçesinde akran dehşeti!
        Kız öğrenciye tekmeli yumruklu darp! Okul bahçesinde akran dehşeti!
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım
        Putin: Donbass bölgesi kesinlikle Rusya'nın
        Putin: Donbass bölgesi kesinlikle Rusya'nın
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Danıştay, “Soruşturma geçiren polis olamaz” maddesinin iptalini istedi
        Danıştay, “Soruşturma geçiren polis olamaz” maddesinin iptalini istedi
        "CHP üç S'li bir alanda bocalamakta"
        "CHP üç S'li bir alanda bocalamakta"

        Benzer Haberler

        Gülsan'a "En İyi Sanayi Dönüşümü Ödülü" Başkan Doğan: "Bu ödül dönüşüm proj...
        Gülsan'a "En İyi Sanayi Dönüşümü Ödülü" Başkan Doğan: "Bu ödül dönüşüm proj...
        "Her 8 kadından biri risk altında: Erken fark etmek hayat kurtarıyor"
        "Her 8 kadından biri risk altında: Erken fark etmek hayat kurtarıyor"
        Samsun'da 315 öğrenciye Siberay kapsamında bilgilendirme semineri düzenlend...
        Samsun'da 315 öğrenciye Siberay kapsamında bilgilendirme semineri düzenlend...
        Samsunspor, Süper Lig'de yarın lider Galatasaray'a konuk olacak
        Samsunspor, Süper Lig'de yarın lider Galatasaray'a konuk olacak
        Vezirköprü'de savcı ve hakimlere veda programı
        Vezirköprü'de savcı ve hakimlere veda programı
        Ladik'te İstihdam ve Kariyer Merkezi mobil aracı hizmet verdi
        Ladik'te İstihdam ve Kariyer Merkezi mobil aracı hizmet verdi