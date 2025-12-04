Samsun'da 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Ekipler, hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "silahlı kanuna muhalefet" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından 13 yıl 2 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 1000 lira para cezası bulunan S.C.'nin Kavak ilçesindeki bir adreste saklandığını tespit etti.

