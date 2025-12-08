Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım, Atakum, Canik ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda, 2 bin 740 sentetik ecza, 327,31 gram sentetik uyuşturucu, 4,71 gram esrar, ruhsatsız pompalı tüfek, 2 hassas terazi, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.
