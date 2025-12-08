Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 09:44 Güncelleme: 08.12.2025 - 09:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım, Atakum, Canik ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda, 2 bin 740 sentetik ecza, 327,31 gram sentetik uyuşturucu, 4,71 gram esrar, ruhsatsız pompalı tüfek, 2 hassas terazi, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!
        Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!
        Kış resmen başladı! Bazı bölgelerde yollar ulaşıma kapandı
        Kış resmen başladı! Bazı bölgelerde yollar ulaşıma kapandı
        Bir babanın feryadı... "Oğlumun başını kesmişler!"
        Bir babanın feryadı... "Oğlumun başını kesmişler!"
        Fransızlardan Türkiye çıkarması
        Fransızlardan Türkiye çıkarması
        Şara'dan Esad rejiminin devrilmesinin yıl dönümünde kardeşlik mesajı
        Şara'dan Esad rejiminin devrilmesinin yıl dönümünde kardeşlik mesajı
        Müfettişler neden ek zam istiyor?
        Müfettişler neden ek zam istiyor?
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        8-14 Aralık haftalık burç yorumları
        8-14 Aralık haftalık burç yorumları
        7 kişinin öldüğü kazada piyano da öksüz kaldı!
        7 kişinin öldüğü kazada piyano da öksüz kaldı!
        Dere yatağına uçtular... Karı koca çift artık yok!
        Dere yatağına uçtular... Karı koca çift artık yok!
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        Sağanak yağmur, fırtına ve kar yağışı alarmı
        Sağanak yağmur, fırtına ve kar yağışı alarmı
        Kadına mesaj atıp görüşmeye çağırdı... Buluşma kanlı geçti!
        Kadına mesaj atıp görüşmeye çağırdı... Buluşma kanlı geçti!
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        Netanyahu'dan dikkat çeken Suriye açıklaması: Çekilmiyoruz
        Netanyahu'dan dikkat çeken Suriye açıklaması: Çekilmiyoruz
        Trump'tan Zelenskiy'e müzakere tepkisi
        Trump'tan Zelenskiy'e müzakere tepkisi
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        Yaralı halde toprağa gömülü bulundu!
        Yaralı halde toprağa gömülü bulundu!
        Hırsızlık sonrası Louvre Müzesinde bir felaket daha
        Hırsızlık sonrası Louvre Müzesinde bir felaket daha

        Benzer Haberler

        Çarşamba Ticaret Borsası, Gürcistan'da fuara katıldı
        Çarşamba Ticaret Borsası, Gürcistan'da fuara katıldı
        Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası Samsun'da sona erdi
        Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası Samsun'da sona erdi
        Vezirköprü'de araçta bin 308 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
        Vezirköprü'de araçta bin 308 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
        Ağaç kesimi sırasında komşusunun ölümüne sebep olan şahıs tutuklandı
        Ağaç kesimi sırasında komşusunun ölümüne sebep olan şahıs tutuklandı
        Ladik Belediyespor sahasında Karabük Eflanispor ile berabere kaldı
        Ladik Belediyespor sahasında Karabük Eflanispor ile berabere kaldı
        Dolmuş şoförüne silahlı saldırı düzenleyen şoför tutuklandı
        Dolmuş şoförüne silahlı saldırı düzenleyen şoför tutuklandı