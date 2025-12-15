Samsunda otomobilin çarpıştığı bisiklet sürücüsü yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı.
E.K. idaresindeki otomobil Çarşamba-Ayvacık kara yolu Barajyolu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan bisiklet sürücüsü M.K'ye (59) çarptı.
Yaralanan M.K, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
