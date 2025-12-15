Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsunda otomobilin çarpıştığı bisiklet sürücüsü yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 09:12 Güncelleme: 15.12.2025 - 09:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunda otomobilin çarpıştığı bisiklet sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı.

        E.K. idaresindeki otomobil Çarşamba-Ayvacık kara yolu Barajyolu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan bisiklet sürücüsü M.K'ye (59) çarptı.

        Yaralanan M.K, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        15 hesaba erişim engeli
        15 hesaba erişim engeli
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        Sydney'deki silahlı saldırganların baba-oğul olduğu tespit edildi
        Sydney'deki silahlı saldırganların baba-oğul olduğu tespit edildi
        Gülşah Durbay hayatını kaybetti
        Gülşah Durbay hayatını kaybetti
        Gıda güvenliği için B-Reçete uygulaması başlıyor
        Gıda güvenliği için B-Reçete uygulaması başlıyor
        İki grup kavgaya girdi... Kardeş yaralandı ağabeyi öldürüldü!
        İki grup kavgaya girdi... Kardeş yaralandı ağabeyi öldürüldü!
        Ucuz ihya için son 2 hafta
        Ucuz ihya için son 2 hafta
        Türkiye dünyadan hızlı 'elektrikleniyor'
        Türkiye dünyadan hızlı 'elektrikleniyor'
        Yeni yıla kim daha erken, kim daha geç giriyor?
        Yeni yıla kim daha erken, kim daha geç giriyor?
        "Futbol değil, tiyatroydu!"
        "Futbol değil, tiyatroydu!"
        Mustafa Denizli: Kırmızı kart pozisyonu ağırdı!
        Mustafa Denizli: Kırmızı kart pozisyonu ağırdı!
        Beşiktaş'ın 'ilk gol' laneti sürüyor!
        Beşiktaş'ın 'ilk gol' laneti sürüyor!
        Dev maçta Beşiktaş 10 kişi!
        Dev maçta Beşiktaş 10 kişi!
        6 gollü düelloda kazanan yok!
        6 gollü düelloda kazanan yok!
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        Aylık 1.8 milyar lira daha az ödeme
        Aylık 1.8 milyar lira daha az ödeme
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Öldüren manevra! Scooter sürücüsü hayatını kaybetti!
        Öldüren manevra! Scooter sürücüsü hayatını kaybetti!

        Benzer Haberler

        Yüksel Yıldırım: Thomas Reis hocamızla 2 yıl sözleşme uzatmak için anlaştık
        Yüksel Yıldırım: Thomas Reis hocamızla 2 yıl sözleşme uzatmak için anlaştık
        Samsun'da çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi
        Samsun'da çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi
        Samsunspor-Başakşehir maçının ardından
        Samsunspor-Başakşehir maçının ardından
        Thomas Reis: "Yenildiğimiz için üzgünüz"
        Thomas Reis: "Yenildiğimiz için üzgünüz"
        Nuri Şahin: "Hak etiğimiz bir galibiyet aldık"
        Nuri Şahin: "Hak etiğimiz bir galibiyet aldık"
        Samsunspor-RAMS Başakşehir maçının ardından
        Samsunspor-RAMS Başakşehir maçının ardından