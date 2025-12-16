Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada, piyasaya sürülmek üzere bulundurulduğu değerlendirilen 180 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.
Operasyon gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.