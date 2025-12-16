Habertürk
Habertürk
        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 10:46 Güncelleme: 16.12.2025 - 10:46
        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

        Adreste yapılan aramada, piyasaya sürülmek üzere bulundurulduğu değerlendirilen 180 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

        Operasyon gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

