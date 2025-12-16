Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Ladik Belediye Meclisinden 56 mahallenin "kırsal mahalle" statüsünde olması kararı

        Ladik Belediye Meclisi Olağanüstü Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 09:09 Güncelleme: 16.12.2025 - 09:12
        Ladik Belediye Meclisinden 56 mahallenin "kırsal mahalle" statüsünde olması kararı
        Ladik Belediye Meclisi Olağanüstü Toplantısı gerçekleştirildi.

        Belediye Başkanı Adnan Topal, başkanlığında Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıdaki konuşmasında, geçen hafta şehit olan özel harekat polisi Emre Albayrak'ı rahmet ve minnetle anarak, Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diledi.

        Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Baştan ise Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 6260 sayılı Yasası kapsamında önceden köy olan 56 mahallenin kırsal bölgeden çıkarılarak merkez mahalle yapılması dolayısıyla karar alıp Samsun Büyükşehir Belediyesine sunmaları gerektiğini söyledi.

        Örnek olarak Ladik Karaaptal Mahallesi'nin merkez olamayacağına işaret eden Baştan, "Hayvancılıktan tutun emlak vergisine kadar bu, kırsal olan mahallerimize tam bir eziyet olacaktır." ifadesini kullandı.

        Daha sonra 56 mahallenin kırsal mahalle statüsünde devam etmesi yönünde imar komisyonunun kararı, Mecliste oy birliği ile kabul edildi.

        Topal, üzerlerine düşen görevi yaptıklarını dile getirerek, "Girişimlerimiz ve görüşmelerimiz devam ediyor ve edecek. Çünkü 56 mahallemiz köy hayatı yaşamakta, hayvancılık ve tarımla geçinmektedir. Yetkililerin bu durumu göz ardı etmeyeceklerine eminim." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

