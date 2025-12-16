Salıpazarı ilçesi beyaz örtüyle kaplandı
Samsun'un Salıpazarı ilçe merkezi, kar yağışının ardından beyaza büründü.
İlçede kar yağışı özellikle yüksek kesimler olan Güzelvatan, Tahnal, Gökçebaşı, Esatçiftliği, Karayonca, Tacalan ve Sulaca mahallelerinde etkisini gösterdi.
Kar yağışının ardından yüksek kesimlerde buzlanma ve dona karşı uyarıda bulunuldu.
