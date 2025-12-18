Samsun'da öğrencilere SİBERAY kapsamında eğitim verildi
Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen SİBERAY Programı kapsamında öğrencilere yönelik eğitim düzenlendi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen SİBERAY Programı kapsamında öğrencilere yönelik eğitim düzenlendi.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Aziz Atik Fen Lisesi ve Onur Ateş Anadolu Lisesi bünyesinde SİBERAY kulüpleri kuruldu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) bünyesinde SİBERAY Üniversite Topluluğu oluşturuldu.
Gençlerin siber güvenlik farkındalığını artırmak ve siber suçlarla mücadelenin yasal boyutları hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla Samsun Adliyesinde bilişim savcısının katılımıyla farkındalık eğitimi gerçekleştirildi.
SİBERAY Üniversite Topluluğu iş birliğiyle OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesinde üniversite öğrencilerine yönelik siber güvenlik semineri düzenlendi.
Siber suçlarla mücadele ve bilinçlendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.