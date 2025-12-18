Samsun'da öğrencilere SİBERAY kapsamında eğitim verildi

Gençlerin siber güvenlik farkındalığını artırmak ve siber suçlarla mücadelenin yasal boyutları hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla Samsun Adliyesinde bilişim savcısının katılımıyla farkındalık eğitimi gerçekleştirildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Aziz Atik Fen Lisesi ve Onur Ateş Anadolu Lisesi bünyesinde SİBERAY kulüpleri kuruldu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) bünyesinde SİBERAY Üniversite Topluluğu oluşturuldu.

