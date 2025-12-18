Samsun'da sobanın içine gizlenen uyuşturucu ele geçirildi
Samsun'un Kavak ilçesinde sobanın içine gizlenen uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Kavak ilçesinde sobanın içine gizlenen uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kavak ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada, sobanın içine gizlenen 1500 uyuşturucu hap ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmaya götürüldü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.