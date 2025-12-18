Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da yangın çıkan evde hasar oluştu

        Samsun'un Havza ilçesinde yangın çıkan evde hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 11:48 Güncelleme: 18.12.2025 - 11:51
        Samsun'da yangın çıkan evde hasar oluştu
        Samsun'un Havza ilçesinde yangın çıkan evde hasar meydana geldi.

        Sondaj Mahallesi Kalekapı Sokak'ta bulunan iki katlı betonarme binanın Mustafa Kül'e ait birinci kattaki dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Bu sırada evde bulunan aile, dumanı fark edince dışarı çıkarak itfaiyeye haber verdi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, elektrik ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

        Evin odasında çıkan yangın, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince söndürüldü.

        Yangın sonucu evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

