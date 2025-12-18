Köprülü Mehmet Paşa Anadolu Lisesi voleybol takımı Samsun birincisi oldu

Final karşılaşmasında Samsun Anadolu Lisesi'ni 3-0 mağlup eden Köprülü Mehmet Paşa Anadolu Lisesi, üst üste üçüncü kez Samsun şampiyonu olma başarısı gösterdi.

