Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Köprülü Mehmet Paşa Anadolu Lisesi voleybol takımı Samsun birincisi oldu

        Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Köprülü Mehmet Paşa Anadolu Lisesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılı Samsun Okul Sporları Genç Kızlar (A) Voleybol İl Birinciliği müsabakalarında şampiyonluğa ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 11:41 Güncelleme: 18.12.2025 - 11:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Köprülü Mehmet Paşa Anadolu Lisesi voleybol takımı Samsun birincisi oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Köprülü Mehmet Paşa Anadolu Lisesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılı Samsun Okul Sporları Genç Kızlar (A) Voleybol İl Birinciliği müsabakalarında şampiyonluğa ulaştı.

        Final karşılaşmasında Samsun Anadolu Lisesi'ni 3-0 mağlup eden Köprülü Mehmet Paşa Anadolu Lisesi, üst üste üçüncü kez Samsun şampiyonu olma başarısı gösterdi.

        Turnuva boyunca oynadığı tüm müsabakaları set vermeden kazanan Köprülü Mehmet Paşa Anadolu Lisesi, sezonu namağlup tamamladı.

        Köprülü Mehmet Paşa Anadolu Lisesi Voleybol Takımı, 6-9 Ocak 2026 tarihlerinde Sinop'ta düzenlenecek Okul Sporları Grup Müsabakalarında Samsun'u temsil edecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Serbest bırakılmıştı... Ev hapsindeki Sultan Nur'dan haber var!
        Serbest bırakılmıştı... Ev hapsindeki Sultan Nur'dan haber var!
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Okan Karacan gözaltına alındı
        Okan Karacan gözaltına alındı
        "Bana benziyor ama ben değilim" Anne yakalandı kızı aranıyor!
        "Bana benziyor ama ben değilim" Anne yakalandı kızı aranıyor!
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Ukrayna, Rusya'nın dondurulmuş fonu olmadan hayatta kalabilir mi?
        Ukrayna, Rusya'nın dondurulmuş fonu olmadan hayatta kalabilir mi?
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        İki kişinin öldüğü dehşette sürücü motosiklete kızdı iddiası!
        İki kişinin öldüğü dehşette sürücü motosiklete kızdı iddiası!
        Oscar töreni YouTube'da yayınlanacak!
        Oscar töreni YouTube'da yayınlanacak!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Hareketli dakikalar! Polis ateş açıp durdurdu!
        Hareketli dakikalar! Polis ateş açıp durdurdu!
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        2026’da gökyüzünde neler olacak?
        2026’da gökyüzünde neler olacak?
        Maduro'dan Trump'a yanıt
        Maduro'dan Trump'a yanıt
        16 yaşında kız çocuğu... Evinde silahla vurulup öldürüldü!
        16 yaşında kız çocuğu... Evinde silahla vurulup öldürüldü!
        Klavyedeki harfler neden alfabetik değil?
        Klavyedeki harfler neden alfabetik değil?
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti

        Benzer Haberler

        Samsun'da kar altındaki Dürtmen Dağı'nda oluşan sis dronla görüntülendi
        Samsun'da kar altındaki Dürtmen Dağı'nda oluşan sis dronla görüntülendi
        Samsun'da silahlı saldırı: 2 yaralı, 1 gözaltı
        Samsun'da silahlı saldırı: 2 yaralı, 1 gözaltı
        KMPAL'dan üst üste 3. Samsun şampiyonluğu
        KMPAL'dan üst üste 3. Samsun şampiyonluğu
        "Bankacıyız" diye dolandırıcılık yapan 2 kişi adliyeye sevk edildi
        "Bankacıyız" diye dolandırıcılık yapan 2 kişi adliyeye sevk edildi
        Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
        Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
        Yamaçtaki ilginç kaya dikkat çekiyor
        Yamaçtaki ilginç kaya dikkat çekiyor