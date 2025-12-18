Köprülü Mehmet Paşa Anadolu Lisesi voleybol takımı Samsun birincisi oldu
Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Köprülü Mehmet Paşa Anadolu Lisesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılı Samsun Okul Sporları Genç Kızlar (A) Voleybol İl Birinciliği müsabakalarında şampiyonluğa ulaştı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Köprülü Mehmet Paşa Anadolu Lisesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılı Samsun Okul Sporları Genç Kızlar (A) Voleybol İl Birinciliği müsabakalarında şampiyonluğa ulaştı.
Final karşılaşmasında Samsun Anadolu Lisesi'ni 3-0 mağlup eden Köprülü Mehmet Paşa Anadolu Lisesi, üst üste üçüncü kez Samsun şampiyonu olma başarısı gösterdi.
Turnuva boyunca oynadığı tüm müsabakaları set vermeden kazanan Köprülü Mehmet Paşa Anadolu Lisesi, sezonu namağlup tamamladı.
Köprülü Mehmet Paşa Anadolu Lisesi Voleybol Takımı, 6-9 Ocak 2026 tarihlerinde Sinop'ta düzenlenecek Okul Sporları Grup Müsabakalarında Samsun'u temsil edecek.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.