Samsun'da kar altındaki Dürtmen Dağı'nda oluşan sis dronla görüntülendi
Samsun'un Alaçam ilçesinde karla kaplanan Dürtmen Dağı'nda oluşan sis dronla kaydedildi.
Alaçam sınırlarında kalan Dürtmen Dağı, ilçe merkezine 33 kilometre mesafede bulunuyor.
Son günlerde etkili olan soğuk havanın ardından dağ, yağan kar sonrası beyaz örtüyle kaplandı.
Karla kaplı dağın üzerinde oluşan sis, etkileyici görüntü ortaya çıkardı.
Dağın sis altındaki görüntüsü dronla kaydedildi.
