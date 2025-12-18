Habertürk
        Samsun Haberleri

        Samsun'da kar altındaki Dürtmen Dağı'nda oluşan sis dronla görüntülendi

        Samsun'un Alaçam ilçesinde karla kaplanan Dürtmen Dağı'nda oluşan sis dronla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 11:38 Güncelleme: 18.12.2025 - 11:38
        Samsun'da kar altındaki Dürtmen Dağı'nda oluşan sis dronla görüntülendi
        Samsun'un Alaçam ilçesinde karla kaplanan Dürtmen Dağı'nda oluşan sis dronla kaydedildi.

        Alaçam sınırlarında kalan Dürtmen Dağı, ilçe merkezine 33 kilometre mesafede bulunuyor.

        Son günlerde etkili olan soğuk havanın ardından dağ, yağan kar sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

        Karla kaplı dağın üzerinde oluşan sis, etkileyici görüntü ortaya çıkardı.

        Dağın sis altındaki görüntüsü dronla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

