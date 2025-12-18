Samsun Büyükşehir Belediyesi GES projesinden 296 milyon 951 bin lira tasarruf sağladı

Samsun Büyükşehir Belediyesinin 2024 yılı mart ayında devreye aldığı Samsun Güneş Enerji Santrali (GES) projesiyle 296 milyon 951 bin lira tasarruf sağlandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, yenilenebilir enerji yatırımlarının stratejik bir öncelik haline getirildiği belirtildi.

Büyükşehir Belediyesinin yenilenebilir enerji yatırımlarındaki en güçlü projelerinden birinin Samsun Güneş Enerji Santrali olduğuna işaret edilen açıklamada, "Projenin devreye alınmasından bu yana 124 milyon 213 bin 277 kilowatt saat elektrik üretildi. 296 milyon 951 bin lira tasarruf sağlandı. Büyükşehir Belediyesinin çevreci vizyonuyla hayata geçirilen Güneş Enerji Santrali performansıyla Türkiye'de örnek yenilenebilir enerji yatırımları arasında yerini aldı. Büyükşehir Belediyesinin kullandığı elektriğin yüzde 90'ı, Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğünün ise kullandığı elektriğin yüzde 40'ı Samsun GES ile karşılandı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun GES ile hem enerji maliyetlerini düşürürken hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir şehir bırakma hedefine katkıda bulunduklarını aktardı.