        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'un Alaçam ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 10:27 Güncelleme: 19.12.2025 - 10:27
        Samsun'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Samsun'un Alaçam ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Murat B. (19) yönetimindeki 22 DF 880 plakalı otomobil, Killik Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Ali Ö. (61), Serkan S. (23), Fahri E. (19) ve Şengül Tokgöz (56), sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan Tokgöz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğerleri ise buradaki tedavilerinin ardından Bafra Devlet Hastanesine sevk edildi.

