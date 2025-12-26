Havza'da "Okulumda Kan'panya Var" kampanyası sona erdi

Üç gün süren ve 5 okulda gerçekleştirilen kan bağışı kabul çalışmalarında toplam 357 ünite kan bağışı alındı.

Okulda gerçekleştirilen faaliyette Genç Kızılay gönüllüleri tarafından öğrencilere yönelik yüz boyama, palyaço etkinliği düzenlendi.

Türk Kızılay tarafından kan ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan "Güvenli Kan Temini Projesi" kapsamında Havza'da 3 gün süren "Okulumda 'Kan'panya Var' çalışmalarında 357 ünite kan bağışı alındı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.