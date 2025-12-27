Habertürk
Habertürk
        ASKON'dan birlik ve beraberlik toplantısı yapıldı

        ASKON'dan birlik ve beraberlik toplantısı yapıldı

        Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Samsun Şubesince birlik ve beraberlik toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 16:01 Güncelleme: 27.12.2025 - 16:01
        AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, bir otelde gerçekleştirilen toplantıda, Samsun'da şehrin tüm dinamiklerini işin içine katan bir yönetim anlayışı olduğunu dile getirdi.

        Şehir olarak hayal ettikleri ve ulaşamadıkları bir konu olmadığına işaret eden Karaaslan, "Zor zamanları ülke olarak geride bıraktık. Önümüzde artık çok daha hızlı ilerleyeceğimiz yeni bir dönem var. 2026, yeni atılımların yılı olacaktır." dedi.

        Karaaslan, Türkiye'nin Gazze için 1 Ocak'ta tek yürek olacağını dile getirerek, "1 Ocak’ta Galata Köprüsü'nde olacağız. Yeni yılda en büyük mesajımızı Filistinli kardeşlerimizin yanında olarak tüm dünyaya vereceğiz. İsrail zulmünün sona erdiğini günleri de inşallah göreceğiz." ifadesini kullandı.

        ASKON Samsun Şube Başkanı Ahmet Alp Doğru ise Türkiye'nin, Kahramanmaraş merkezli depremlerde asrın felaketini yaşadığını hatırlatarak, "Bizler asrın felaketinde sahadaydık. Ayrıca İsrail'in hain saldırıları sonucunda zulme uğrayan Gazze'deki Müslüman kardeşlerimizin ve Suriye'deki insanların yanında olduk. ASKON'un Gazze ve Suriye'de kurduğu ekmek fabrikaları ve aşevlerine destek olmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

        Samsun'da "Hoşgeldin Bebek Projesi" başlattıklarını anlatan Doğru, şunları kaydetti:

        "Samsun Valiliğimizle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine acil ve tedariksiz gelen anne adaylarımızın en mutlu günlerinde ihtiyacı olan bütün malzemeleri, Hoşgeldin Bebek Projemiz ile sağladık. Valiliğimiz, kamu kurumlarımız, diğer sivil toplum kuruluşları ile Samsun için çalışmalara dur durak vermeden devam edeceğiz. Her gün büyüyen ve gelişen ASKON ailemiz 21 farklı sektörde faaliyet gösteren üyeleri ile devletimizin yanında olmaya devam etmiş, devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

        Konuşmaların ardından Karaaslan, ASKON'a yeni üye olanlara plaket verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

