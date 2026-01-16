Habertürk
        Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinden zincir marketlere denetim

        Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinden zincir marketlere denetim

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 16:02 Güncelleme: 16.01.2026 - 16:02
        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede denetim ve kontrollerini sürdürüyor.


        İlçede faaliyet gösteren zincir marketleri denetleyen zabıta ekipleri, reyonlarda satışa sunulan ürünlerin son tüketim tarihini, gramajını ve raf ile kasa fiyat uygunluğunu kontrol etti.


        Ekipler, ayrıca depolama alanlarını da denetliyor.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

