Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, Konferans Ligi'ndeki kurayı değerlendirdi:

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda Kuzey Makedonya'nın Shkendija takımıyla eşleşen Samsunspor'un futbol direktörü Fuat Çapa, rakiplerini ciddiye aldıklarını söyledi.



Çapa, AA muhabirine, istedikleri kurayı çektiklerini dile getirdi.



Kuzey Makedonya'nın hem çoğrafi hem de mesafe anlamında avantajlı olduğuna işaret eden Çapa, "Finlandiya takımı ile eşleşmiş olsak hem daha uzun seyahat olacaktı hem de iklim anlamında bizi zorlayabilirdi. Kuzey Makedonya takımı Shkendija'nın çıkması bizim adımıza sevindirici oldu. Rakibimiz de UEFA Konferans Ligi'nin ilk 24 takıma arasından buraya kadar geldi. Kağıt üzerinde biz favori gözüküyoruz." dedi.



Çapa, Shkendija takımından hem bütçe hem de oyuncu profili olarak iyi olduklarını vurgulayarak, "Ancak karşılaşmalar kağıt üzerinde oynanmıyor. Onun için rakibimizi ciddiye almak zorundayız. İlk maçın deplasmanda olması her zaman avantajdır. İlk maçta galip gelip ikinci maçta, yani evimizde tur atlamak istiyoruz." ifadesini kullandı.







