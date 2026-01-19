Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Alaçam Esnaf ve Sanatkarlar Odası olağan kongreside Özyılmaz yeniden seçildi

        Alaçam Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Vedat Özyılmaz, yeniden başkanlığa seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 09:39 Güncelleme: 19.01.2026 - 09:39
        Alaçam Esnaf ve Sanatkarlar Odası olağan kongreside Özyılmaz yeniden seçildi
        Alaçam Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Vedat Özyılmaz, yeniden başkanlığa seçildi.

        Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen kongre, divan heyetinin oluşturulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kongrede faaliyet raporu, mali rapor ve bilanço raporu okunarak oy birliğiyle ibra edildi. Ardından Oda Başkanı Vedat Özyılmaz, Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir ve Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı birer konuşma yaptı.

        Tek listeyle gidilen seçimde Vedat Özyılmaz, üyelerin güvenini yeniden kazanarak bir dönem daha başkanlığa seçildi.

        Kongreye Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, AK Parti Alaçam İlçe Başkanı Hasan Özdemir, MHP Alaçam İlçe Başkanı Süleyman Gültepe, Muhtarlar Derneği Başkanı Kaya Asan, Alaçam Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Sönmez ile çok sayıda esnaf katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

