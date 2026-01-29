Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da 10 bin makaron ele geçirildi

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 09:01 Güncelleme: 29.01.2026 - 09:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da 10 bin makaron ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda, Çarşamba ilçesinde H.T. (42) takibe alındı.


        Şüphelinin firmadan kargosunu almaya geldiği sırada gerçekleştirilen operasyonda paketinde yapılan aramada 10 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi.

        Operasyonda H.T. gözaltına alındı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Altın ve gümüş rekora doymuyor
        Altın ve gümüş rekora doymuyor
        20 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak ve lodos
        20 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak ve lodos
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        Okan Buruk'tan play-off turu açıklaması!
        Okan Buruk'tan play-off turu açıklaması!
        Cimbom, City'ye yenildi: Play-off biletini aldı!
        Cimbom, City'ye yenildi: Play-off biletini aldı!
        Öldüren birikinti! Boğuldu
        Öldüren birikinti! Boğuldu
        ABD-İran hattında son durum ne?
        ABD-İran hattında son durum ne?
        Tesla'nın kârı yüzde 61 azaldı
        Tesla'nın kârı yüzde 61 azaldı
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Çareyi pankart açmakta buldu
        "Trump Netanyahu'ya bir ay süre verdi" iddiası
        "Trump Netanyahu'ya bir ay süre verdi" iddiası
        Bu filmler NASA onaylı!
        Bu filmler NASA onaylı!
        ABD, Danimarka ile Grönland müzakeresine hazırlanıyor
        ABD, Danimarka ile Grönland müzakeresine hazırlanıyor
        Denizden çıkarılan paslı bir parça!
        Denizden çıkarılan paslı bir parça!
        Hangi işçi vergi beyannamesi verecek?
        Hangi işçi vergi beyannamesi verecek?
        Gueye'de sıcak gelişme! Anlaşma sağlandı
        Gueye'de sıcak gelişme! Anlaşma sağlandı
        Yabancı alımlara başladı
        Yabancı alımlara başladı
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        11 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti
        11 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde

        Benzer Haberler

        Polisi yaralayan şahsa ev hapsi
        Polisi yaralayan şahsa ev hapsi
        Samsun'da 23 yıl 9 ay ve 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakaland...
        Samsun'da 23 yıl 9 ay ve 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakaland...
        Ablasını kaçıran amcasının oğlunu öldüren çocuk ile babasının müebbet hapsi...
        Ablasını kaçıran amcasının oğlunu öldüren çocuk ile babasının müebbet hapsi...
        Samsunsporlu Eyüp Aydın trafik kazası geçirdi
        Samsunsporlu Eyüp Aydın trafik kazası geçirdi
        Ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandı; 2 gözaltı
        Ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandı; 2 gözaltı
        İş yerinde uyuşturucu ele geçirilen şahıs gözaltına alındı
        İş yerinde uyuşturucu ele geçirilen şahıs gözaltına alındı