        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 09:38 Güncelleme: 02.02.2026 - 09:38
        Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Çarşamba ilçesinden Ömerli Mahallesi istikametine seyreden Tarık Yediyıldız yönetimindeki 55 AGZ 409 plakalı otomobil, ağaca çarparak devrildi.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, yolun kenarına devrilen otomobilin sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

