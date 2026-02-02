Salıpazarı'nda kuşaklar arası dayanışmaya yönelik proje hayata geçirildi
Salıpazarı Gençlik Merkezi tarafından yürütülen "Çınarların Gölgesinde" projesi kapsamında gençler, ilçede yaşayan büyükleri ziyaret ederek hayat tecrübelerini dinledi.
Salıpazarı Gençlik Merkezi tarafından yürütülen "Çınarların Gölgesinde" projesi kapsamında gençler, ilçede yaşayan büyükleri ziyaret ederek hayat tecrübelerini dinledi.
Gerçekleştirilen ziyaretlerde büyükler geçmişten günümüze uzanan anılarını paylaşırken, gençler de saygı, vefa ve dayanışma gibi değerleri yakından tanıma fırsatı buldu. Samimi sohbetler eşliğinde gerçekleşen buluşmalar, kuşaklar arası bağların güçlenmesine katkı sağladı.
Gençlik Merkezi yetkilileri, proje ile gençlerin geçmişten güç alarak geleceğe daha bilinçli bakmalarını amaçladıklarını belirtti. Çalışmanın, toplumsal dayanışmayı artırdığı ve nesiller arasında güçlü bir gönül bağı oluşturduğu ifade edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.