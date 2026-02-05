Habertürk
        Samsunspor Bowling Takımı, üst üste 3. kez Türkiye şampiyonluğunu hedefliyor

        VEYSEL ALTUN - Samsunspor Bowling Takımı, üst üste üçüncü kez Türkiye şampiyonu olmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 11:25 Güncelleme: 05.02.2026 - 11:25
        VEYSEL ALTUN - Samsunspor Bowling Takımı, üst üste üçüncü kez Türkiye şampiyonu olmayı hedefliyor.

        Samsun'un Alaçam ilçesinden haftada iki kez 75 kilometre yol yaparak İlkadım ilçesindeki Bowling Akademi'ye antrenmana gelen Samsunspor Bowling Takımı, Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü kez kupayı kaldırmak istiyor.


        Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesinde spora bocce ile başlayan takımın bowling macerası, 3 yıl önce başladı. Okul sporlarında müsabakalara giren takım, bowlingde 2 kez Türkiye şampiyonu oldu.

        Samsun'daki Bowling Akademi'de 6-8 Şubat'ta Okul Sporları Gençler Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecek Samsunspor Bowling Takımı, üçüncü kez kupayı kazanmak için hazırlıklarını tamamladı.

        Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni ve Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Milli Takımı Antrenörü Gökhan Bozdemir, AA muhabirine, sporcularının asıl branşının bocce olduğunu, 3 yıl önce başladıkları bowling sporunda dereceler elde ettiklerini söyledi.




        - Sporcular antrenman için haftada iki kez 75 kilometre yol gidiyor

        Bocce sporundan dolayı öğrencilerin el ve göz koordinasyonlarının iyi olduğunu ve bu yüzden bowling sporuna da kısa sürede adapte olduklarını dile getiren Bozdemir, "Burada bizim çocuklarımızın hepsi köy çocukları ve köylerden taşımayla geliyorlar. Bowling sahamız olmadığı için haftada iki kez 75 kilometre yol yaparak Samsun'a geliyoruz. Buradaki imkanları sağlayan yetkilere de teşekkür ederim." dedi.

        Antrenman için Alaçam ilçesinden şehir merkezi olan İlkadım ilçesine geldiklerini anlatan Bozdemir, şöyle devam etti:

        "Amacımız gençleri hem sosyalleştirmek hem spora kazandırmak hem kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak. Şu an Alaçam'da 30 milli, 140 lisanslı sporcumuz var. Buraya gelmemizde bize destek veren Samsunspor Kulübüne, başkanına ve yönetimine de teşekkür ederim. Onlar elimizden tuttular, bu çocukları buralara getirmemizi sağladılar. Bu sayede spora daha fazla genç kazandırmış oluyoruz. Amacımız da bu sene inşallah 3'te 3 yaparak tekrar Türkiye şampiyonluğunu Samsun'a getirmek olacak."

        Bowling sporunun kolay olmadığını fakat sporcuların bocceden dolayı rahatlıkla ayak uydurduğunu anlatan Bozdemir, "Çocuklarımızın bocceden dolayı el ve göz koordinasyonları olduğu için vurma yetenekleri var. Bizim mutlu olduğumuz taraf şu, sporu gençlere sevdiriyoruz, gençleri sporla bir araya getiriyoruz, kötü alışkanlıklardan kurtuluyorlar, disipline ediliyorlar. Sporcularımız liseyi bitirdikleri zaman üniversitede de spora devam ettikleri için akademik başarı ile sporu bir arada yürütmüş oluyorlar." diye konuştu.




        - "Yine Türkiye şampiyonu olacağımıza inanıyorum"

        Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Melek Ünlü, il ve bölge müsabakalarında derece elde ettiklerini ve bu sene Türkiye Şampiyonası için çalıştıklarını söyledi. Melek, "Şimdiki hedefimiz Türkiye Şampiyonası'nı da birincilikle bitirmek. Onun için çalışıyoruz, çabalıyoruz, emek veriyoruz." dedi.

        Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Zehra Büyük de iki yıldır bowling branşıyla ilgilendiğini dile getirdi. Şampiyona için gayretle çalıştıklarını vurgulayan Zehra, "Bowlingi de severek, isteyerek yaptığımız için derece yapacağımızı düşünüyoruz. Takımımızla birlikte çok sıkı antrenman yaptığımız için Türkiye şampiyonu olacağımıza eminim." diye konuştu.

        Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Elif Güney de şunları kaydetti:

        "İki senedir şampiyon oluyoruz ve çok büyük emekler veriyoruz. Samsun'un Alaçam ilçesinden Samsun merkezine kadar haftada iki kere git-gel yapıyoruz sırf emeklerimizin karşılığını alabilmek, şampiyon olabilmek için. Bu sene de verimli bir şekilde çalıştık. Yine Türkiye şampiyonu olacağımıza inanıyorum. İnşallah üçüncü sene de Türkiye şampiyonluğunu alırız."

