        Samsun Haberleri

        Samsun'da mesire alanında sincap görüntülendi

        Samsun'un Alaçam ilçesindeki Alaçam Belediyesi Geyikkoşan Mesire Alanı'nda, yiyecek arayışındaki sincap görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 09:01 Güncelleme: 05.02.2026 - 09:01
        Samsun'da mesire alanında sincap görüntülendi
        Samsun'un Alaçam ilçesindeki Alaçam Belediyesi Geyikkoşan Mesire Alanı'nda, yiyecek arayışındaki sincap görüntülendi.

        İçinde piknik masaları, oyun parkı ve Geyikkoşan Baba Türbesi bulunan mesire alanı ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

        Yüksek ağaçlara sahip mesire alanı sincap varlığı ile dikkat çekiyor.

        Ağaçlar arasında hareket eden ve yiyecek arayan sincabın sevimli halleri kameraya yansıdı.

