Samsun'da mesire alanında sincap görüntülendi

Samsun'un Alaçam ilçesindeki Alaçam Belediyesi Geyikkoşan Mesire Alanı'nda, yiyecek arayışındaki sincap görüntülendi. İçinde piknik masaları, oyun parkı ve Geyikkoşan Baba Türbesi bulunan mesire alanı ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Yüksek ağaçlara sahip mesire alanı sincap varlığı ile dikkat çekiyor. Ağaçlar arasında hareket eden ve yiyecek arayan sincabın sevimli halleri kameraya yansıdı.

