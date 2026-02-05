Samsun'da bağımlılıkla mücadeleye dikkati çekmek için halı saha maçı düzenlendi

Yeşilay Samsun Şubesi ile İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle, bağımlılıkla mücadeleye dikkati çekmek amacıyla halı saha maçı düzenlendi.



Yeşilay Samsun Şubesi öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, bazı kurum müdürleri ile basın mensupları, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait halı sahada dostluk maçı yaptı.



Maçta, sporun birleştirici gücüyle bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturulması amaçlanırken, sağlıklı yaşam ve bağımlılıklardan uzak durmanın önemine vurgu yapıldı.



İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı, AA muhabirine, bağımlılıkla mücadeleye destek için her alanda bulunmak istediklerini belirterek, Samsun'da görev yapan basın mensuplarıyla bağımlılığa dikkati çekmek amacıyla halı saha maçı organizasyonunda bir araya geldiklerini söyledi.



Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş ise bağımlılıkla mücadele kapsamında çalışmalarını hızlandırdıklarını vurgulayarak, "Yeşilay ve Yeşilay Spor Kulübü mensupları arasında dostluk maçı gerçekleştirildi. Bağımsız bir gelecek için sporun gücüne inanıyoruz. Gençlerimizi ve çocuklarımızı spora teşvik etmek amacıyla organizasyon düzenledik. Bağımlılıkla mücadelede farkındalığı artırmaya devam edeceğiz." dedi.



Yeşilay Spor Kulübü Başkan Vekili Efe Berkay Uzun ise kulüp olarak daha fazla organizasyon düzenleyerek daha fazla kişiye ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.







